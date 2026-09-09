जहरीली शराब से मौतें… ‘सागर गोल्ड’ पर रोक लगाने वाले अफसर को ही नोटिस! आखिर नियमों की आड़ में कार्रवाई क्यों?

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सागर में जहरीली शराब से मौतों के बाद पूरे प्रदेश में शराब की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच जबलपुर से सामने आया एक ऐसा मामला विभागीय कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें संदिग्ध शराब की बिक्री रोकने का आदेश देने वाले सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे ही कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे ने 6 सितंबर को ‘सागर गोल्ड’ नाम से बिक रही शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। यह कार्रवाई सागर में इसी नाम से कथित रूप से बेची गई जहरीली शराब के सेवन से मौतों के बाद की गई थी। दुबे ने शराब को विषाक्त बताते हुए उसकी बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, इसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। विभाग ने उनसे 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। आरोप है कि उन्होंने शराब का रासायनिक परीक्षण कराए बिना और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।