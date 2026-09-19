मातृ-शिशु मृत्यु दर घटाने तमिलनाडु मॉडल अपनाएगी सरकार: गर्भावस्था में मिलेगी जननी किट, NHM से जुड़ेगा आयुष

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मध्यप्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार अब तमिलनाडु और केरल की स्वास्थ्य व्यवस्था से सीख लेकर नई कार्ययोजना तैयार कर रही है। चार सदस्यीय दल ने दोनों राज्यों का दौरा कर गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं और नवजात की देखभाल की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। इसी अनुभव के आधार पर मध्यप्रदेश में आयुष जननी किट शुरू करने की तैयारी है। आयुष विभाग के दल में शामिल डॉ. नयन राम के अनुसार, दक्षिण के राज्यों में लगभग सभी प्रसव संस्थागत यानी अस्पतालों में हो रहे हैं। इससे गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं की पहचान और तत्काल उपचार में मदद मिलती है। मध्यप्रदेश में अभी शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है।