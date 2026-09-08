कैंसर मरीजों को बड़ी राहत: विदिशा में शुरू हुआ डे-केयर सेंटर; एम्स और टाटा मेमोरियल के सहयोग से मिली सुविधा

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विदिशा और आसपास के जिलों के कैंसर मरीजों को अब इलाज के लिए दिल्ली-मुंबई जाने की जरूरत कम होगी। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मंगलवार को कैंसर डे-केयर सेंटर शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान विदिशा मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल के बीच एमओयू भी हुआ। डे-केयर सेंटर में मरीजों को कीमोथेरेपी, जांच और विशेषज्ञों की सलाह जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। गंभीर मरीजों को एम्स भोपाल में प्राथमिकता के आधार पर इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। सेंटर को टाटा मेमोरियल सेंटर के तकनीकी सहयोग से विकसित किया जा रहा है।