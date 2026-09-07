भोपाल: हादसा देखा तो रुक गया शिवराज का काफिला, घायल की मदद के लिए खुद सड़क पर उतरे केंद्रीय मंत्री

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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से मंडीदीप जाते समय मार्ग में हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए अपना काफिला रुकवा दिया। उन्होंने तुरंत अपने वाहन से उतरकर पीड़ित व्यक्ति के लिए त्वरित चिकित्सा सहायता और अस्पताल पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करवाई। इससे जुड़ा वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सक्रिय रूप से प्रयास करते नजर आ रहे हैं।