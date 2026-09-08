भोपाल में सील दुकानें खुलीं: सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिकायत, दूसरे दिन 60 से ज्यादा मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई

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भोपाल में आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों और सीलिंग कार्रवाई से जुड़े मामलों में मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की अदालत में 60 से ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई। शेष मामलों पर बुधवार दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई जारी रहेगी। सोमवार को पहले दिन करीब 40 मामलों की सुनवाई हुई थी। इसी बीच सीलिंग कार्रवाई को लेकर नया विवाद सामने आया है। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का दावा है कि नगर निगम द्वारा सील की गई 170 से ज्यादा दुकानें बिना किसी आदेश के दोबारा खुल गई हैं। उन्होंने इस संबंध में नगर निगम में शिकायत की है और अपने वकील के माध्यम से इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है।