एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतिम मौका: 11 से 13 सितंबर तक आवेदन, 17 को सीट आवंटन, 20 तक जमा होगी फीस

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उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन की प्रक्रिया 11 से 13 सितंबर तक चलेगी। यानी विद्यार्थियों के पास आवेदन के लिए सीमित समय है। आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन 11 से 15 सितंबर तक किया जाएगा। विभाग ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें और निर्धारित समय में जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी करें।दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद 16 सितंबर को मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसके अगले दिन यानी 17 सितंबर को सीट आवंटन किया जाएगा। सीट आवंटित होने के बाद भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। विद्यार्थियों को आवंटित हेल्प सेंटर पर पहुंचकर मूल दस्तावेजों और टीसी/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के साथ भौतिक सत्यापन कराना होगा।सीट आवंटन के बाद विद्यार्थियों को 17 से 19 सितंबर तक संबंधित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होना होगा। यहां मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा और प्रवेश प्रक्रिया में जरूरी लिंक इनिशिएट करना होगा।इसलिए सिर्फ मेरिट सूची या सीट आवंटन जारी होना पर्याप्त नहीं होगा। आवंटित सीट पर प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अगले चरण भी समय पर पूरे करने होंगे।आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए 17 से 20 सितंबर तक का समय दिया गया है। तय अवधि में शुल्क जमा नहीं करने पर विद्यार्थी का प्रवेश मान्य नहीं होगा। इस वजह से सीट आवंटित होने के बाद फीस भुगतान की तारीख का भी विशेष ध्यान रखना होगा।