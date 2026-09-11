एमपी में चार IAS के तबादले: रीवा में दो अपर आयुक्त राजस्व, सागर में राजस्व विभाग के उप सचिव को मिली जिम्मेदारी

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मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार को चार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इनमें दिनेश कुमार मोर्य को जबलपुर, कैलाश वानखेड़े और अमर बहादुर सिंह को रीवा तथा चन्द्रशेखर शुक्ला को सागर संभाग में अपर आयुक्त (राजस्व) की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। आदेश के अनुसार 2012 बैच के आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार मोर्य वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव के पद पर पदस्थ थे। उन्हें अब अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग बनाया गया है।