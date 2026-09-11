खाकी के घर सेंधमारी: ट्रैफिक ACP के मकान में घुसे चोर, पुश्तैनी जेवरात-नकदी समेत 10 लाख का माल लेकर फरार

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विडंबना यह है कि जो महकमा शहर भर में आम नागरिकों के घरों में होने वाली चोरियों का पर्दाफाश करने का दावा करता है, आज उसी महकमे के एक जिम्मेदार अधिकारी के घर चोरों ने धावा बोल दिया। वारदात के समय एसीपी विजय दुबे कोलार क्षेत्र में ही वीआईपी ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि उनका परिवार उज्जैन गया हुआ था। गुरुवार रात करीब 10 बजे जब वे घर लौटे, तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर बिखरा सामान देखकर चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा हुआ। शुक्रवार सुबह उन्होंने कोलार थाने में चोरी का प्रकरण दर्ज करा दिया है। विज्ञापन



कोलार थाना पुलिस के अनुसार बदमाश एसीपी विजय दुबे के घर की अलमारी में रखे लगभग 6 लाख रुपये नकद और भारी मात्रा में सोने-चांदी के पुश्तैनी जेवरात समेट कर ले गए। बताया जा रहा है कि एसीपी ने कुछ महीने पहले 20 लाख पर्सनल लोन लिया था, जिसकी बची हुई नकदी घर में रखी हुई थी। विज्ञापन विज्ञापन



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संदिग्धों की पहचान में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही कोलार पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। विशेषज्ञों ने घर से फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। इस दुस्साहसिक वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलार पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।



क्या चोरों को पता था कि घर सूना है?

इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बदमाशों को एसीपी के घर के सूने होने की जानकारी कैसे मिली। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं चोरों ने पहले से मकान की रेकी तो नहीं की थी। परिवार के बाहर होने और एसीपी के ड्यूटी पर जाने की जानकारी बदमाशों को पहले से थी या उन्होंने सामान्य तौर पर सूना मकान देखकर वारदात की, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते बदमाशों को चोरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। चूनाभट्टी एसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। विडंबना यह है कि जो महकमा शहर भर में आम नागरिकों के घरों में होने वाली चोरियों का पर्दाफाश करने का दावा करता है, आज उसी महकमे के एक जिम्मेदार अधिकारी के घर चोरों ने धावा बोल दिया। वारदात के समय एसीपी विजय दुबे कोलार क्षेत्र में ही वीआईपी ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि उनका परिवार उज्जैन गया हुआ था। गुरुवार रात करीब 10 बजे जब वे घर लौटे, तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर बिखरा सामान देखकर चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा हुआ। शुक्रवार सुबह उन्होंने कोलार थाने में चोरी का प्रकरण दर्ज करा दिया है।कोलार थाना पुलिस के अनुसार बदमाश एसीपी विजय दुबे के घर की अलमारी में रखे लगभग 6 लाख रुपये नकद और भारी मात्रा में सोने-चांदी के पुश्तैनी जेवरात समेट कर ले गए। बताया जा रहा है कि एसीपी ने कुछ महीने पहले 20 लाख पर्सनल लोन लिया था, जिसकी बची हुई नकदी घर में रखी हुई थी।ये भी पढ़ें- कांग्रेस को शर्तों के साथ मिली राहुल गांधी के आयोजन की अनुमति,दस लाख रुपये किए जमा घटना की सूचना मिलते ही कोलार पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। विशेषज्ञों ने घर से फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। इस दुस्साहसिक वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलार पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बदमाशों को एसीपी के घर के सूने होने की जानकारी कैसे मिली। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं चोरों ने पहले से मकान की रेकी तो नहीं की थी। परिवार के बाहर होने और एसीपी के ड्यूटी पर जाने की जानकारी बदमाशों को पहले से थी या उन्होंने सामान्य तौर पर सूना मकान देखकर वारदात की, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते बदमाशों को चोरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। चूनाभट्टी एसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र के दानिश कुंज-2 इलाके में सुरक्षा के तमाम दावों को ठेंगा दिखाते हुए चोरों ने सीधे खाकी के पहरे को ही भेद दिया। बदमाशों ने ट्रैफिक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विजय दुबे के सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 10 लाख रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया।