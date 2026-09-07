त्विषा केस: भोपाल एम्स ने जिन चोटों को बताया एंटी-मॉर्टम, दिल्ली एम्स ने परिवहन के दौरान लगी चोट कैसे माना?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों के अधिवक्ता पांडे के अनुसार, मामले में दोनों ही रिपोर्टों ने मौत की मुख्य वजह फांसी से हुआ एस्फिक्सिया (दम घुटना) माना है, लेकिन शरीर पर मिली चोटों को लेकर दोनों संस्थानों की राय बिल्कुल जुदा है।पांडेय के अनुसार, एम्स भोपाल के मेडिकल बोर्ड ने शरीर, विशेषकर बाएं हाथ, कलाई और उंगलियों पर मिली चोटों को एंटी-मॉर्टम (मृत्यु से पूर्व की) करार दिया था। बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि कलाई और उंगलियों की ताजा चोटें मौत से ठीक पहले किसी संघर्ष या हाथापाई का परिणाम हो सकती हैं। साथ ही, भोपाल एम्स ने शव को फंदे से उतारने, नीचे गिराने या परिवहन (ट्रांसपोर्ट) के दौरान ये चोटें लगने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया था।पांडेय के अनुसार, भोपाल एम्स की रिपोर्ट के ठीक विपरीत, एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय में इन सभी चोटों को इंसीडेंटल ट्रांसपोर्टेशन इंज्यूरी (शव ले जाने के दौरान लगी चोटें) माना। दिल्ली बोर्ड ने किसी भी तरह की हाथापाई, हमले या संघर्ष के संकेतों को सिरे से नकार दिया। पांडेय ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने अपनी जांच के अंतिम निष्कर्ष तैयार करते समय केवल एम्स दिल्ली की राय को आधार बनाया है, जिसे अदालत भी विचार में ले रही है।ये भी पढ़ें-अधिवक्ता पांडेय ने कहा कि यदि एम्स भोपाल ने प्राथमिक जांच में चोटों को मृत्यु से पूर्व का (एंटी-मॉर्टम) बताया था, तो दिल्ली एम्स ने किस मेडिकल या फॉरेंसिक आधार पर उन्हें मृत्यु के बाद की परिवहन चोट मान लिया? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि एम्स दिल्ली के बोर्ड ने शव का प्रत्यक्ष परीक्षण किया था या केवल पुरानी तस्वीरों और दस्तावेजों को देखकर अपनी राय कायम कर ली। दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों की रिपोर्टों में से एक को स्वीकार करने और दूसरे को खारिज करने का ठोस वैज्ञानिक कारण सामने आना चाहिए, ताकि न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष रह सके।