भाजपा का ‘सेवा संकल्प अभियान: एक माह 12 कार्यक्रम, 17 सितंबर को लाभार्थियों के घर जलेंगे ‘आशीर्वाद के दीये’

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर मध्यप्रदेश भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के 71 हजार से अधिक बूथों तक पहुंचेंगे और लाभार्थी परिवारों से संपर्क करेंगे। अभियान में सेवा, स्वच्छता, जनसंपर्क और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने से जुड़े 12 कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में अभियान की जानकारी दी। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होगी। इसी दिन शाम 7 बजे प्रदेश के 71 हजार से अधिक बूथों पर लाभार्थी परिवारों के घर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा। इस दौरान विकसित भारत-2047 का संकल्प भी लिया जाएगा।