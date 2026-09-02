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बालाघाट में बच्चों की मौत और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को बदल दिया है। डिंडौरी के सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडेय को बालाघाट की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि डॉ. परेश उपलव को पद से मुक्त किया जाएगा। बता दें कि अमर उजाला ने 28 अगस्त कोशीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। खबर में बच्चों की मौत के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही यह मुद्दा भी उठाया गया था कि डॉ. परेश उपलव को जिला टीकाकरण अधिकारी के पद से हटाए जाने के बावजूद उन्हें सीएमएचओ की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया। ऐसे में अब नए सीएमएचओ की पदस्थापना को बालाघाट की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।