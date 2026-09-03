भोपाल: रातीबड़ में नगर निगम वार्ड कार्यालय के सामने मिला अज्ञात युवक का शव, नहीं हो सकी पहचान; जांच जारी

भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में साक्षी तिराहे के पास नगर निगम वार्ड कार्यालय क्रमांक 26 के सामने एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कृषि विस्तार एवं अनुसंधान की बाहरी बाउंड्री वॉल के पास शव पड़ा होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है।

पुलिस के अनुसार, युवक का शव वार्ड कार्यालय क्रमांक 26 के सामने पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को सुरक्षित रखवाया। मामले में धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम किया गया है। पुलिस युवक की पहचान करने के साथ ही उसकी मौत के कारणों की भी जांच कर रही है।

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कपड़ों और शारीरिक निशानों से पहचान के प्रयास

मृतक की लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच है। उसका रंग गोरा और शरीर दुबला-पतला है। ठुड्डी पर हल्की दाढ़ी और चेहरे पर हल्की मूंछ है। बाल भूरे और कर्ली हैं। नाक खड़ी और गाल पिचके हुए हैं। उसके बाएं हाथ की कलाई के ऊपर दो काले तिल हैं, जिन्हें पहचान के महत्वपूर्ण निशान माना जा रहा है। मृतक ने डार्क स्लेटी रंग की नई फुल शर्ट, ब्लू जींस, ग्रे कपड़े का बेल्ट और बेल्ट वाली चप्पल पहन रखी थी। पुलिस ने युवक के हुलिए, कपड़ों और पहचान संबंधी निशानों की जानकारी आसपास के थाना क्षेत्रों में भी साझा की है, ताकि उसकी पहचान जल्द हो सके।

पहचान होने पर पुलिस को सूचना देने की अपील

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति इस हुलिए के युवक को पहचानता है या उसके परिजनों के संबंध में कोई जानकारी रखता है तो तत्काल रातीबड़ थाना अथवा मर्ग जांचकर्ता एएसआई नंदकिशोर दुबे से संपर्क करें। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान होने के बाद उसकी मौत से जुड़े मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सकेगा।