एमपी: एक्सप्रेस-वे पर हादसे रोकने का नया प्लान, कैमरों से पहले पकड़ी जाएगी ओवरस्पीड और ड्राइवर की लापरवाही

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा होने के बाद राहत पहुंचाने की व्यवस्था तो पहले से है, अब हादसा होने से पहले उसे रोकने पर जोर दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश के करीब 240 किलोमीटर हिस्से में तीन साल के दौरान करीब 1300 से ज्यादा हादसों के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एचएचएआई) निगरानी व्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। इसमें कैमरों से वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने से लेकर ड्राइवर के नींद में होने की स्थिति में उसे अलर्ट करने तक के उपाय शामिल हैं। एक्सप्रेस-वे पर अभी कैमरे, रडार, पेट्रोलिंग वाहन और दूसरी सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद हादसों का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब सिर्फ घटना की निगरानी करने के बजाय वाहन की गति और ड्राइवर के व्यवहार को लगातार मॉनिटर करने की दिशा में काम किया जा रहा है।