भोपाल में जन्माष्टमी का भव्य उत्सव: 21 जगह माखन-मटकी, राजा भोज देंगे पर्यावरण संदेश, इस्कॉन में 1 लाख भक्त

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श्री हरिहर महोत्सव समिति की शोभायात्रा श्रीजी मंदिर लखेरापुरा से दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी। शोभायात्रा में 21 स्थानों पर श्रीकृष्ण ग्वालों के साथ माखन-मटकी फोड़ते नजर आएंगे। कैलाश पर्वत पर शिव-पार्वती, झूले पर राधा-कृष्ण और वासुदेव द्वारा श्रीकृष्ण को ले जाते हुए झांकियां भी शामिल होंगी।इस बार शोभायात्रा का खास आकर्षण राजा भोज की जीवंत झांकी होगी। इसमें राजा भोज पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश देते नजर आएंगे। झांकी के जरिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। शोभायात्रा में भगवान श्रीजी की प्रतिमा के साथ मंडला-डिंडोरी की नृत्य टोलियां, नरसिंहगढ़ और ब्यावरा के बैंड, 21 ढोल, डीजे बैंड, घोड़ा-बग्गी और दुलदुल घोड़ी भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।शोभायात्रा श्रीजी मंदिर लखेरापुरा से शुरू होकर चौक बाजार, लोहा बाजार, जुमेराती गेट, छोटे भैया कॉर्नर, घोड़ा निक्कास, मां कर्मा देवी रोड, मंगलवारा चौराहा, जैन मंदिर रोड, इतवारा चौराहा, इलेक्ट्रिकल मार्केट, चिंतामण चौराहा, पीपल चौक और लखेरापुरा होते हुए भवानी चौक, सोमवारा पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। शुभारंभ से पहले पंडित हेमकांत शर्मा ‘मुखिया जी’ के सानिध्य में विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना होगी।दूसरी ओर इस्कॉन पटेल नगर, हरे कृष्ण लैंड, रायसेन रोड पर भी 4 सितंबर को भव्य जन्माष्टमी महोत्सव होगा। आयोजकों के मुताबिक करीब एक लाख श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के पहुंचने की संभावना है।यहां श्री श्री गौर राधा वल्लभ जी के विशेष दर्शन और भव्य श्रृंगार होंगे। मंदिर को जैसलमेर की पारंपरिक थीम पर सजाया जाएगा। थाईलैंड से मंगाए गए विशेष ऑर्किड फूल भी सजावट का हिस्सा होंगे।इस्कॉन परिसर में लगातार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, श्रीकृष्ण कथा और भक्तिमय नाट्य प्रस्तुति ‘रुक्मिणी कल्याणम्’ प्रमुख आकर्षण रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की जाएगी।जन्माष्टमी के दोनों बड़े आयोजनों में धार्मिक आस्था के साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। एक ओर लखेरापुरा से निकलने वाली शोभायात्रा में श्रीकृष्ण की लीलाएं, झांकियां और लोक कला आकर्षण रहेंगी, वहीं इस्कॉन में भव्य श्रृंगार, कीर्तन, कथा और नाट्य प्रस्तुति श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक माहौल देंगी। शहर में कई जगह आयोजन किए जाएंगे।