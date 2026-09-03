भोपाल: रामेश्वर शर्मा को राखी बांधने उमड़ीं हजारों बहनें, बोले- बहनों का यह स्नेह ही मेरी सबसे बड़ी ताकत

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भोपाल की हुजूर विधानसभा में रक्षाबंधन का पर्व इस बार भी खास अंदाज में मनाया गया। नर्मदापुरम रोड स्थित पंडित आमेर मैजिस्टिक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल की ओर से आयोजित रक्षाबंधन उत्सव में हजारों बहनें पहुंचीं। बहनों ने विधायक रामेश्वर शर्मा को राखी बांधी और उनके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना की। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी से आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल रहा। यह हुजूर विधानसभा में इस साल आयोजित चौथा रक्षाबंधन उत्सव था। इससे पहले मुखर्जी नगर-कोलार, गांधीनगर और भैंसाखेड़ी में भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। इन कार्यक्रमों में क्षेत्र की बड़ी संख्या में बहनें शामिल हुईं और विधायक को राखी बांधी।