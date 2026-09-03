बच्चों में बढ़ी बीमारी: डॉक्टर बोले- खुद से न दें एंटीबायोटिक और इंजेक्शन, वायरल के बाद निमोनिया का खतरा

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मौसम में बदलाव के साथ राजधानी भोपाल में सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में भीड़ बढ़ी है। खासकर बच्चों की ज्यादा परेशानी देखी जा रही है। जयप्रकाश जिला अस्पताल की बाल ओपीडी में रोजाना करीब 175 से 200 बच्चे पहुंच रहे हैं। इनमें लंबे समय से बुखार, सर्दी-खांसी और सांस लेने में परेशानी वाले बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रोजाना 15 से 20 बच्चों में निमोनिया के लक्षण मिल रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राकेश भार्गव ने कहा कि बच्चों में बीमारी की गंभीरता केवल बुखार की तीव्रता से नहीं, बल्कि बच्चे की हालत से समझी जा सकती है। उनका कहना है कि तेज बुखार उतरने के बाद बच्चा सामान्य रूप से खेल रहा है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इसके उलट हल्का बुखार होने पर भी बच्चा सुस्त, चिड़चिड़ा या असामान्य रूप से कमजोर दिखे तो डॉक्टर को दिखाने में तीन-चार दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए।