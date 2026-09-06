मध्य प्रदेश: प्रसूता की मौत के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज में बड़ा फेरबदल, सुनील अग्रवाल को हटाया, अब गर्ग बने डीन

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रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उसके नवजात बच्चे की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अस्पताल की व्यवस्था पर उठ रहे सवालों और परिजनों के विरोध के बीच शासन ने अब श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. सुनील कुमार अग्रवाल को भी हटा दिया है। उनका तबादला सतना मेडिकल कॉलेज किया गया है। वहीं, सतना मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. शशिधर प्रसाद गर्ग को रीवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रविवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। घटना के बाद से अस्पताल प्रशासन पर लगातार कार्रवाई का दबाव बना हुआ था। कल्पना मिश्रा की मौत के बाद अस्पताल में अब तक कई स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है। दो ड्यूटी डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा दो नर्सिंग कर्मचारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई है। अस्पताल के अधीक्षक को भी पहले ही पद से हटाया जा चुका है। अब मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाए जाने के बाद कार्रवाई में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। हालांकि, शासन के आदेश में डीन के तबादले को प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पर बताया गया है।