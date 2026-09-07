स्वास्थ्य विभाग में अंधेरगर्दी: खरीदी में गड़बड़ी में दो फर्म ब्लैकलिस्ट, पर धांधली का जिम्मेदार फिर बना CGMT

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मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीपीएचएससीएल) में सरकारी खरीद में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने के बजाए फिर उसी पद पर बैठाने का मामला सामने आया है। इस मामले में शिकायत के बाद फर्मों पर कार्रवाई कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लेकिन इसके जिम्मेदार अधिकारी को दोबारा एमपीपीएचएससीएल का चीफ जनरल मैनेजर टेक्निकल (सीजीएमटी) बना दिया गया। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी दस्तावेजों से टेंडर लेने और निम्न गुणवत्ता का सामान सप्लाई करने वाली दो फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके लिए मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आदेश जारी किए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई करने के बजाए उसको दोबारा उसी पद पर बैठा दिया गया। दरअसल प्रदेश में लैप्रोस्कोपी उपकरणों की निविदा में फर्जी दस्तावेजों से टेंडर लेने का सत्यापन होने के बाद डिसेंट मेडिकल इक्विपमेंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं अस्पताल फर्नीचर की आपूर्ति करने वाली भोपाल की इनलाइन मेडिकेयर को घटिया गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन नहीं करने पर दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया। दोनों मामलों में एक समान बात है। जिस समय संबंधित टेंडर और खरीद की प्रक्रिया पूरी हुई, उस दौरान डॉ. पंकज पराशर एमपीपीएचएससीएल में चीफ जनरल मैनेजर टेक्निकल (सीजीएमटी) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब सवाल यह है कि जब बाद में दोनों फर्मों के खिलाफ गंभीर आपत्तियां सामने आईं और कार्रवाई हुई, तो उस समय प्रक्रिया की निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? खास बात तो यह है कि संबंधित मामले में शिकायत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पंकज पराशर को दोबारा सीजीएमटी जैसे अहम पद की जिम्मेदारी दे दी?