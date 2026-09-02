श्रीकृष्ण पर्व: प्रदेश के 7500 मंदिरों में सजावट, जानापाव में सीएम करेंगे परशुराम-श्रीकृष्ण लोक का भूमिपूजन

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जन्माष्टमी के अवसर पर पूरा मध्य प्रदेश श्रीकृष्ण की भक्ति और सांस्कृतिक रंग में रंगने जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को 'श्रीकृष्ण पर्व' का राज्यव्यापी आयोजन किया जाएगा। 'घर-घर गोकुल, घर-घर गोपाल' की थीम पर होने वाले इस आयोजन में सभी 55 जिलों के 111 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के 7500 से अधिक श्रीकृष्ण मंदिरों में विशेष साज-सज्जा की जाएगी, जबकि 1500 से ज्यादा स्थानीय कलाकार भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, लीलाओं और उनसे जुड़ी लोक परंपराओं पर आधारित प्रस्तुतियां देंगे। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास और संस्कृति विभाग के आयोजन में धार्मिक आस्था के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री निवास पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में 101 से अधिक बच्चे राधा-कृष्ण की वेशभूषा में शामिल होंगे। यहां श्रीकृष्ण नृत्य नाटिका, मलखंब, फूलों की होली और भजन गायन सहित कई कार्यक्रम होंगे। जन्मोत्सव के दौरान मटकी फोड़ कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बच्चों को माखन-मिश्री, लड्डू गोपाल की प्रतिमा और श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित पुस्तक भेंट करेंगे।