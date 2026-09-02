परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने पर मंथन: भोपाल में पहली बार गोलमेज सम्मेलन, पारदर्शी मूल्यांकन पर जोर

विज्ञापन

विद्यार्थियों की परीक्षा और मूल्यांकन से जुड़ी समस्याओं को लेकर भोपाल में पहली बार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हुए सम्मेलन में शिक्षाविदों और अधिकारियों ने मौजूदा परीक्षा व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा की। विद्यार्थी कल्याण न्यास की पहल पर हुए सम्मेलन में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया।सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के निदेशक डॉ. केके शुक्ला ने की। नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद मराठे विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि परीक्षा सुधार सिर्फ परिणाम घोषित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। पूरी परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों का व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे।