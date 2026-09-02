11 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा: एक ही व्यक्ति की चार फर्मों ने GeM पर लगाई बोली, महंगे दाम पर बेचे कंप्यूटर-UPS

विज्ञापन

प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की करीब 10.99 करोड़ रुपये की कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस खरीद में पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। जांच में सामने आया कि टेंडर में अलग-अलग कंपनियों के नाम से बोली लगाने वाली चारों फर्में कथित तौर पर एक ही व्यक्ति से जुड़ी थीं। आरोप है कि फर्जी प्रतिस्पर्धा दिखाकर टेंडर हासिल किया गया और इसके बाद पुराने व तय मानकों से अलग सामान की सप्लाई की गई। ईओडब्ल्यू ने शिवम यादव और विनय रायकवार की शिकायतों की जांच के बाद 1 सितंबर 2026 को रणधीर कुमार पटेल (साईबाबा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम), हेमलता पटेल (शांति ट्रेडर्स), अशोक कुमार सिंह (एचटीएम इंडिया), देवेंद्र सिंह (सूरज इंटरप्राइजेज) और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 318(4), 336(3) और 340(2) के तहत दर्ज किया गया है।