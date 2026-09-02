मध्य प्रदेश : जन समस्याओं के समाधान के लिए जन विश्वास अभियान पोर्टल का आगाज, सीएम यादव ने किया लॉन्च

विज्ञापन

मध्य प्रदेश में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और मैदानी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल का आगाज किया। 7 अगस्त को शुरू हुए इस अभियान के चार सप्ताह पूरे हो चुके हैं। अभियान के पहले महीने में प्रशासन ने 5,64,000 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निपटारा किया है। साथ ही, लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज 8,06,000 से अधिक आवेदनों का समाधान भी अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है। अभियान के तहत जनप्रतिनिधि और अधिकारी हर सप्ताह मैदान में जाकर नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं।