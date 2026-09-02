मध्य प्रदेश: एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर-सूबेदार के 507 पदों पर भर्ती शुरू, 9 सितंबर से आवेदन

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मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर (एसआई) और सूबेदार के 507 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने भर्ती की रूलबुक जारी कर दी है। अभ्यर्थी 9 सितंबर से 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में किसी तरह की त्रुटि होने पर 28 सितंबर तक संशोधन किया जा सकेगा। भर्ती परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू होगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, रतलाम, उज्जैन, सतना और सीधी सहित अन्य शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे।