कूनो डायरेक्टर ने सरकार की तबादला नीति पर उठाए सवाल: बोले- बार-बार ट्रांसफर से घटती है अफसरों की कार्यक्षमता

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चीते के शिकार और उसकी मौत के मामले के बाद चर्चा में आए कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने अधिकारियों के बार-बार तबादलों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कम कार्यकाल में अधिकारी न तो व्यवस्था को पूरी तरह समझ पाते हैं और न ही अपने स्तर पर जरूरी सुधार कर पाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के लिए अधिकारियों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी शर्मा ने सोशल मीडिया पर दो पेज का वक्तव्य साझा किया है। इसमें उन्होंने नौकरशाही में कार्यकाल की अवधि और कार्यक्षमता के संबंध को समझाया है। खास बात यह है कि वे खुद सितंबर 2022 से ग्वालियर-चंबल संभाग में पदस्थ हैं। फिलहाल कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।