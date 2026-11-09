भोपाल में छठ की भव्य तैयारी: 2100 दीपों से रोशन होगी शीतलदास की बगिया, नाव की सवारी और आतिशबाजी भी होगी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 09 Nov 2026 10:51 AM IST
सार
भोपाल में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शीतलदास की बगिया में 2100 दीपों से दीपदान, पुष्पवर्षा, नौका विहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शहर की कॉलोनियों में भी अस्थायी पूजा कुंड बनाए जा रहे हैं।
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विस्तार
राजधानी में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर के प्रमुख घाटों से लेकर कॉलोनियों तक छठ पूजा की रौनक देखने को मिलेगी। चार दिन तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य उपासना, पारंपरिक पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। खास आकर्षण शीतलदास की बगिया में होने वाला आयोजन रहेगा, जहां 2100 मिट्टी के दीप जलाकर दीपदान किया जाएगा। इसके साथ ही 51 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्पवर्षा भी होगी। कमला पार्क के पास स्थित शीतलदास की बगिया में भोजपुरी एकता मंच की ओर से विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पूरे परिसर को पीले कपड़ों, केले के पेड़ों, झंडियों और आम के पत्तों के तोरण से सजाया जाएगा। आयोजन में बिहार के भोजपुरी कलाकार मिथु मिश्रा और वाराणसी के सक्षम शर्मा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। श्रद्धालुओं के लिए नौका विहार और आतिशबाजी की व्यवस्था भी रहेगी। सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्रतियों के लिए कच्चे गाय के दूध का इंतजाम भी किया जा रहा है।
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कॉलोनियों में भी बनेंगे अस्थायी पूजा कुंड
शीतलदास की बगिया के अलावा प्रेमपुरा और नीलबड़ में भी छठ पूजा के बड़े आयोजन होंगे। वहीं, शहर की कई आवासीय कॉलोनियों में समितियां अस्थायी तालाब और पूजा कुंड तैयार कर रही हैं। कोकता बायपास कॉलोनी में भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य उन श्रद्धालुओं को घर के नजदीक पूजा की सुविधा देना है, जिन्हें प्रमुख घाटों तक पहुंचने में परेशानी होती है। घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल और स्वच्छता सहित अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नगर निगम की रहेगी। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देना होगा।
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13 नवंबर से शुरू होंगे चार दिवसीय आयोजन
मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने भी शीतलदास की बगिया में होने वाले छठ महोत्सव को अपने आयोजन कैलेंडर में शामिल किया है। यहां 15 और 16 नवंबर को विशेष कार्यक्रम होंगे। छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी। 14 नवंबर को खरना किया जाएगा। 15 नवंबर को व्रती डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य देंगे, जबकि 16 नवंबर को उगते सूर्य को ऊषा अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय पर्व का समापन होगा।
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कॉलोनियों में भी बनेंगे अस्थायी पूजा कुंड
शीतलदास की बगिया के अलावा प्रेमपुरा और नीलबड़ में भी छठ पूजा के बड़े आयोजन होंगे। वहीं, शहर की कई आवासीय कॉलोनियों में समितियां अस्थायी तालाब और पूजा कुंड तैयार कर रही हैं। कोकता बायपास कॉलोनी में भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य उन श्रद्धालुओं को घर के नजदीक पूजा की सुविधा देना है, जिन्हें प्रमुख घाटों तक पहुंचने में परेशानी होती है। घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल और स्वच्छता सहित अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नगर निगम की रहेगी। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देना होगा।
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13 नवंबर से शुरू होंगे चार दिवसीय आयोजन
मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने भी शीतलदास की बगिया में होने वाले छठ महोत्सव को अपने आयोजन कैलेंडर में शामिल किया है। यहां 15 और 16 नवंबर को विशेष कार्यक्रम होंगे। छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी। 14 नवंबर को खरना किया जाएगा। 15 नवंबर को व्रती डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य देंगे, जबकि 16 नवंबर को उगते सूर्य को ऊषा अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय पर्व का समापन होगा।