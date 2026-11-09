भोपाल में छठ की भव्य तैयारी: 2100 दीपों से रोशन होगी शीतलदास की बगिया, नाव की सवारी और आतिशबाजी भी होगी

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राजधानी में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर के प्रमुख घाटों से लेकर कॉलोनियों तक छठ पूजा की रौनक देखने को मिलेगी। चार दिन तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य उपासना, पारंपरिक पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। खास आकर्षण शीतलदास की बगिया में होने वाला आयोजन रहेगा, जहां 2100 मिट्टी के दीप जलाकर दीपदान किया जाएगा। इसके साथ ही 51 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्पवर्षा भी होगी। कमला पार्क के पास स्थित शीतलदास की बगिया में भोजपुरी एकता मंच की ओर से विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पूरे परिसर को पीले कपड़ों, केले के पेड़ों, झंडियों और आम के पत्तों के तोरण से सजाया जाएगा। आयोजन में बिहार के भोजपुरी कलाकार मिथु मिश्रा और वाराणसी के सक्षम शर्मा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। श्रद्धालुओं के लिए नौका विहार और आतिशबाजी की व्यवस्था भी रहेगी। सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्रतियों के लिए कच्चे गाय के दूध का इंतजाम भी किया जा रहा है।