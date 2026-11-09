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भोपाल: 500 रुपये उधार मांगने पहुंची पड़ोसन, लालच में 75 साल की बुजुर्ग को मार डाला; सोने का दांत भी निकाला

Mon, 09 Nov 2026 06:47 PM IST
भोपाल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: भोपाल ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 06:47 PM IST
सार

भोपाल में 500 रुपए उधार मांगने के बहाने पहुंची पड़ोसन ने 75 वर्षीय कलरी देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने जेवरात और नकदी लूट ली। पुलिस ने 45 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर दो दिन की रिमांड पर लिया है।

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Bhopal: Neighbor arrives to borrow Rs 500 kills 75-year-old woman out of greed news in hindi
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी भोपाल में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर उनके शरीर से सोने के जेवरात और यहां तक कि सोने का दांत निकाल ले जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की आरोपी महिला बुजुर्ग की पड़ोसन ही निकली। वह 500 रुपए उधार मांगने के बहाने उनके घर पहुंची थी। पैसे नहीं मिलने और जेवरात के लालच में उसने नशे की हालत में बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उनके शरीर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई।

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पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर 45 वर्षीय आरोपी रेखा उर्फ रीता उर्फ रीत को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लूटे गए अधिकांश जेवरात और वारदात के दौरान इस्तेमाल किए गए अन्य सामान बरामद किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस पड़ोसन पर बुजुर्ग महिला भरोसा करती थीं, वही उनकी हत्या की आरोपी निकली।

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500 रुपए उधार मांगने पहुंची थी, फिर कर दी हत्या
शाहजहांनाबाद पुलिस के अनुसार, बाजपेई नगर मल्टी के ए-2 ब्लॉक में 75 वर्षीय कलरी देवी पति हरीचंद प्रजापति रहती थीं। वारदात वाले दिन उनके घर के सामने रहने वाली रेखा उर्फ रीता 500 रुपए उधार मांगने पहुंची थी। पैसे नहीं मिलने पर नशे की हालत में आरोपी महिला ने बुजुर्ग से विवाद किया और उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने घर में रखे जेवरात और नकदी लूट ली। वह कलरी देवी के सोने के झुमके, नाक की लौंग और चांदी की पायल लेकर फरार हो गई। वारदात के दौरान उनके मुंह से सोने का दांत भी निकाल लिया गया था।

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दम घुटने से हुई थी मौत, एसआईटी ने खोला राज
डीसीपी आयुष गुप्ता ने बताया कि 6 नवंबर को हमीदिया अस्पताल से कलरी देवी की मौत की सूचना मिली थी। मर्ग जांच के दौरान मिली शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी मौत दम घुटने और श्वास नली अवरुद्ध होने के कारण हुई थी।

मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। टीम ने घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। इसी दौरान पास की मल्टी में रहने वाली रेखा की भूमिका संदिग्ध मिली। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जेवरात के लालच में बुजुर्ग महिला की हत्या करना स्वीकार कर लिया।

सोने के झुमके, नाक की लौंग और पायल बरामद
आरोपी की पहचान रेखा उर्फ रीता उर्फ रीत (45), पति स्वर्गीय सुरेश सुडरकर के रूप में हुई है। वह मूल रूप से महाराष्ट्र के भुसावल की रहने वाली है और वर्तमान में बाजपेई नगर की ए-1 मल्टी में रह रही थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटे गए सोने के झुमके, नाक की लौंग, चांदी की पायल और नकदी बरामद की है। इसके अलावा वारदात के समय पहने गए कपड़े, चप्पल और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। मृतका का सोने का दांत पुलिस को घटनास्थल की तलाशी के दौरान पहले ही मिल चुका था।

आरोपी पर पहले से दर्ज हैं आपराधिक मामले
पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला के खिलाफ निशातपुरा थाने में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज है। वहीं, शाहजहांनाबाद थाने में सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण भी दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से पूछताछ के लिए उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी महिला के बेटे की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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