एमपी: एमपी में गोवंश के लिए 60 करोड़ रुपए जारी करेंगे सीएम, 3 हजार से ज्यादा गोशालाओं को मिलेगी मदद

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मध्यप्रदेश में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सोमवार को प्रदेशभर में गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश की 3 हजार से अधिक पंजीकृत गोशालाओं को 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि से गोशालाओं में रखे गए 5 लाख 51 हजार निराश्रित गोवंश के खाने-पीने और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 'गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना' के तहत चयनित पशुपालकों को भी सम्मानित करेंगे। सरकार का उद्देश्य गोवंश के संरक्षण के साथ पशुपालन को बढ़ावा देना और गोशालाओं की व्यवस्था को बेहतर बनाना है।