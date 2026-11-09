एमपी: खड़गे के दीपावली वाले बयान पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार, बोले- कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ ईद बसी है

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दीपावली को ‘खुशियों की ईद’ बताने वाले बयान पर मध्यप्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ ईद बसी हुई है। पार्टी दीपावली, मां लक्ष्मी की पूजा और सनातन संस्कृति से जुड़े त्योहारों को भूल गई है। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और हुजूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ‘अबोध बालक’ के कारण कांग्रेस में मुस्लिम पक्ष इतना हावी हो गया है कि पार्टी लगातार गर्त में जा रही है। शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की नीतियों से कांग्रेस पहले ही कमजोर हो चुकी है और अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सोच पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि खड़गे जैसे अनुभवी नेता भी दीपावली के मौके पर ईद की बात कर रहे हैं।