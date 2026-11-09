देवास शराबकांड में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, छह साल तक युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल जायसवाल पार्टी से बाहर

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देवास के खातेगांव में थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल पर पार्टी ने कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें संगठन के सभी पदों से हटाने के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है। पार्टी का यह आदेश 3 नवंबर को जारी किया गया था, जो अब सामने आया है। राहुल जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली है। निष्कासन पत्र में घटना को गंभीर और निंदनीय बताते हुए कहा गया है कि इस मामले के तार अवैध शराब के कारोबार से जुड़े होने की बात सामने आई है। राहुल की कथित संलिप्तता के संदेह में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर संगठन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।