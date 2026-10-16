एमपी: भोपाल में सर्विस रिवॉल्वर साफ करते समय चली गोली, क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक की हथेली के आर-पार

ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे भोपाल क्राइम ब्रांच के एक प्रधान आरक्षक के साथ शुक्रवार सुबह घर में ही हादसा हो गया। सर्विस रिवॉल्वर की सफाई के दौरान अचानक गोली चल गई, जो उनके बाएं हाथ की हथेली को भेदते हुए आर-पार निकल गई। गोली की आवाज से घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजन तत्काल घायल प्रधान आरक्षक को बैरागढ़ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिवॉल्वर साफ करते समय किन परिस्थितियों में गोली चली।

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