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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Bhopal: CM Yadav Says Bilash Tanti Sharma’s Organ Donation Gave Three People the Gift of Life

भोपाल: सड़क हादसे में ब्रेन डेड हुईं शिवानी शर्मा ने अंगदान से बचाई तीन लोगों की जान, गांव में गार्ड ऑफ ऑनर

Fri, 16 Oct 2026 03:09 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 16 Oct 2026 03:09 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के ग्राम खापा खुर्द निवासी बिलाश टांटी शर्मा (शिवानी) के अंगदान से तीन लोगों को नया जीवन मिला है। सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों ने अंगदान का फैसला लिया। शासन के निर्णय पर उनके पैतृक गांव में मध्यप्रदेश पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया।

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Bhopal: CM Yadav Says Bilash Tanti Sharma’s Organ Donation Gave Three People the Gift of Life
पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि श्रीमती बिलाश टांटी शर्मा (शिवानी) के एम्स, भोपाल में अंगदान से तीन लोगों को जीवन का अनमोल उपहार मिला है। उल्लेखनीय है कि नर्मदापुरम जिले में बनखेड़ी के ग्राम खापा खुर्द निवासी श्रीमती शर्मा सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड हुईं थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि असहनीय दुःख की घड़ी में उनके परिजन ने अंगदान का निर्णय लेकर मानवता, संवेदनशीलता और परोपकार की ऐसी मिसाल पेश की, जो सभी को प्रेरित करेगी। राज्य शासन के निर्णय अनुसार श्रीमती शिवानी के पैतृक गांव में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। 
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ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही है अंगदान के प्रति जागरुकता
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह पहल दर्शाती है कि अंगदान के प्रति जागरूकता अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है। समाज में जीवन बचाने के इस पुनीत कार्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है। श्रीमती शिवानी का यह महादान तीन परिवारों के जीवन में नई उम्मीद बनकर आया है। उनका योगदान मानवता के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। 
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