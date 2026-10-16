भोपाल में हादसे के खतरे को देखते हुए प्रशासन सख्त: 15 पटाखा दुकानों को लोक न्यूसेंस घोषित, नियम तोड़े तो सजा

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भोपाल के हलालपुरा पटाखा मार्केट पर अब प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। पेट्रोल पंप के पास आतिशबाजी का कारोबार और आसपास तेजी से बढ़ती आबादी के बीच प्रशासन ने बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। हालांकि, फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण दुकानों को तत्काल हटाया नहीं जा सकेगा। कोर्ट से स्थगन हटते ही बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी। तब तक यहां कारोबार करने वाले 15 दुकानदारों को सुरक्षा से जुड़ी 13 शर्तों का पालन करना होगा। बैरागढ़ के एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत इन दुकानों को जन सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए लोक न्यूसेंस घोषित किया है। आदेश में साफ किया गया है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान मालिक को छह महीने तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी तहसीलदार, नगर निगम के उपायुक्त और थाना प्रभारी को सौंपी गई है।