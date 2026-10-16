एमपी में ‘आशीर्वाद का दीया’ पर बवाल! डेडलाइन के 6 मिनट बाद आया टेंडर, फिर भी कंपनी को मिला 4.27 करोड़ का काम

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उज्जैन में आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमित शर्मा का दावा है कि अहमदाबाद की गो बनाना कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा के छह मिनट बाद वित्तीय प्रस्ताव भेजा, इसके बावजूद उसे करीब 4.27 करोड़ रुपये का काम सौंप दिया गया। वहीं, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बताया है।