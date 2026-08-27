एमपी: जनविश्वास से कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक को छीनने की तैयारी, सीएम यादव के मिशन-2028 के लिए बड़ा दांव क्या?

मुख्यमंत्री मोहन यादव जनविश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को रक्षाबंधन होने के चलते शनिवार को चौथे सप्ताह बालाघाट में जनता से संवाद करेंगे। 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से शुरू हुआ अभियान अब तक बड़वानी, टीकमगढ़ के बाद बालाघाट पहुंचने वाला हैं। इन चार जिलों में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर रहा था। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले इन इलकों में मुख्यमंत्री का सीधा कनेक्ट भाजपा का ग्राउंड कनेक्ट मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा हैं।

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मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या करीब 22 प्रतिशत हैं। यहां 230 में से 47 प्रतिशत सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जनविश्वास के चार जिलों में तीन छिंदवाड़ा, बड़वानी और बालाघाट आदिवासी बाहुल्य हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भजपा ने 24 सीटें जीती थी। भाजपा की लहर के बावजूद 22 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही। एक सीट सैलाना पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 सीटीें जीती थी और भाजपा खिसककर 16 पर आ गई थी। जिससे भाजपा की सत्ता चली गई थी। वहीं, 2013 के चुनाव में भाजपा के पास 31 सीटें थी। यहीं वजह है कि सत्ता पर काबिज भाजपा आदिवासी वर्ग में पैठ बढ़ाने के लिए अभी से पूरी सक्रिय हो गई हैं।इन चार जिलों की 20 विधानसभा सीटों के 2023 के नतीजे देखें तो तस्वीर काफी स्पष्ट है। छिंदवाड़ा में पाढुर्ना को मिलाकर सभी सात सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं। हालांकि भाजपा ने अमरवाड़ा की एक सीट पर उपचुनाव में अपने कब्जे में ले ली थी। वहीं, बालाघाट की छह में से चार सीटें कांग्रेस ने जीतीं, जबकि भाजपा को दो सीटें मिलीं। बड़वानी की चार में से तीन सीटों पर कांग्रेस और एक पर भाजपा जीती थी। टीकमगढ़ की तीन सीटों में कांग्रेस ने दो और भाजपा ने एक सीट जीती थी। यानी चारों जिलों में कुल 20 सीटों में अभी कांग्रेस के पास उपचुनाव के बाद 15 और भाजपा के पास पांच सीटें हैं। यही वजह है कि जनविश्वास अभियान के रूट को राजनीतिक नजर से भी देखा जा रहा है। खासतौर पर छिंदवाड़ा भाजपा के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण राजनीतिक मैदान रहा है। 2023 में कांग्रेस ने यहां क्लीन स्वीप किया था।छिंदवाड़ा को कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता रहा हैं, लेकिन मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के अभेद किले में भी 2024 में भाजपा ने सेंध लगा दी। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने छिंदवाड़ा में सक्रियता बढ़ाई और लंबे समय से कांग्रेस के कब्जे में रही लोकसभा की सीट भी जीत ली। साथ ही उपचुनाव में अमरवाड़ा सीट पर भी कब्जा किया।छिंदवाड़ा से जनविश्वास अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों पर सीधे कार्रवाई का संदेश दिया था। पहले ही दिन सीएमएचओ और तहसीलदार समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। टीकमगढ़ में भी मुख्यमंत्री ने जनविश्वास अभियान के दौरान अधिकारियों के कामकाज पर सख्ती दिखाई। जिला पंजीयक सहकारिता को निलंबित किया गया। इसके अलावा कुंडेश्वर धाम को 'कुंडेश्वर लोक' के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। वहीं, बड़वानी में तहसीलदार, दो सीएमओ समेत सात अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जनविश्वास अभियान भाजपा सरकार के लिए सरकार के कामकाज की सीधी परीक्षा भी है। जिन इलाकों में कांग्रेस ने 2023 में बढ़त बनाई थी, वहां मुख्यमंत्री का सीधे जनता के बीच जाना भाजपा के लिए दोहरा लक्ष्य साध सकता है। एक तरफ सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाना और दूसरी तरफ संगठन के कमजोर इलाकों में राजनीतिक जमीन मजबूत करना। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जनविश्वास अभियान में कितनी शिकायतें हल होती हैं। बड़ा राजनीतिक सवाल यह भी है कि क्या छिंदवाड़ा से बालाघाट तक की यह 'जनविश्वास' यात्रा 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के मजबूत इलाकों में भाजपा का जनाधार बदल पाएगी?