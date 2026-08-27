फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Gearing up to wrest a major vote bank from the Congress by winning 'public trust', CM Mohan has made a bold mo

एमपी: जनविश्वास से कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक को छीनने की तैयारी, सीएम यादव के मिशन-2028 के लिए बड़ा दांव क्या?

Thu, 27 Aug 2026 02:38 PM IST
Anand Pawar
Anand Pawar Anand Pawar
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:38 PM IST
सार

सीएम मोहन यादव ने जनविश्वास अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई है। छिंदवाड़ा 2023 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस का अभेद किला था। लोकसभा चुनाव में सीएम ने इसे भेद दिया है। अब मिशन 2028 की तैयारी है, कांग्रेस की जमीन जहां मजबूत है। सीएम मोहन यादव का जनविश्वास वहां पहुंच रहा है। पढ़ें पूरी खबर

विज्ञापन
Gearing up to wrest a major vote bank from the Congress by winning 'public trust', CM Mohan has made a bold mo
छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री मोहन यादव जनविश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को रक्षाबंधन होने के चलते शनिवार को चौथे सप्ताह बालाघाट में जनता से संवाद करेंगे। 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से शुरू हुआ अभियान अब तक बड़वानी, टीकमगढ़ के बाद बालाघाट पहुंचने वाला हैं। इन चार जिलों में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर रहा था। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले इन इलकों में मुख्यमंत्री का सीधा कनेक्ट भाजपा का ग्राउंड कनेक्ट मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा हैं। 

विज्ञापन


आदिवासी वर्ग में पैठ बढ़ाने सक्रिय 
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या करीब 22 प्रतिशत हैं। यहां 230 में से  47 प्रतिशत सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जनविश्वास के चार जिलों में तीन छिंदवाड़ा, बड़वानी और बालाघाट आदिवासी बाहुल्य हैं।  2023 के विधानसभा चुनाव में भजपा ने 24 सीटें जीती थी। भाजपा की लहर के बावजूद 22 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही। एक सीट सैलाना पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 सीटीें जीती थी और भाजपा खिसककर 16 पर आ गई थी। जिससे भाजपा की सत्ता चली गई थी। वहीं, 2013 के चुनाव में भाजपा के पास 31 सीटें थी। यहीं वजह है कि सत्ता पर काबिज भाजपा आदिवासी वर्ग में पैठ बढ़ाने के लिए अभी से पूरी सक्रिय हो गई हैं। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें:  MP News: विजय शाह मामले में विवेक तन्खा बोले- मंत्री-पूर्व मंत्री के अभियोजन पर सरकार नहीं ले सकती कोई फैसला
विज्ञापन
विज्ञापन

 
20 सीटों में कांग्रेस के पास 15 सीट 
इन चार जिलों की 20 विधानसभा सीटों के 2023 के नतीजे देखें तो तस्वीर काफी स्पष्ट है। छिंदवाड़ा में पाढुर्ना को मिलाकर सभी सात सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं। हालांकि भाजपा ने अमरवाड़ा की एक सीट पर उपचुनाव में अपने कब्जे में ले ली थी। वहीं, बालाघाट की छह में से चार सीटें कांग्रेस ने जीतीं, जबकि भाजपा को दो सीटें मिलीं। बड़वानी की चार में से तीन सीटों पर कांग्रेस और एक पर भाजपा जीती थी। टीकमगढ़ की तीन सीटों में कांग्रेस ने दो और भाजपा ने एक सीट जीती थी। यानी चारों जिलों में कुल 20 सीटों में अभी कांग्रेस के पास उपचुनाव के बाद 15 और भाजपा के पास पांच सीटें हैं। यही वजह है कि जनविश्वास अभियान के रूट को राजनीतिक नजर से भी देखा जा रहा है। खासतौर पर छिंदवाड़ा भाजपा के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण राजनीतिक मैदान रहा है। 2023 में कांग्रेस ने यहां क्लीन स्वीप किया था।  

ये भी पढ़ें:  मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्यपाल की मिली मंजूरी, हलाला और बहु-विवाह पर रोक


छिंदवाड़ा में भाजपा ने लगाई सेंध 
छिंदवाड़ा को कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता रहा हैं, लेकिन मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के अभेद किले में भी 2024 में भाजपा ने सेंध लगा दी। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने छिंदवाड़ा में सक्रियता बढ़ाई और लंबे समय से कांग्रेस के कब्जे में रही लोकसभा की सीट भी जीत ली। साथ ही उपचुनाव में अमरवाड़ा सीट पर भी कब्जा किया।

छिंदवाड़ा से जनविश्वास अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों पर सीधे कार्रवाई का संदेश दिया था। पहले ही दिन सीएमएचओ और तहसीलदार समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। टीकमगढ़ में भी मुख्यमंत्री ने जनविश्वास अभियान के दौरान अधिकारियों के कामकाज पर सख्ती दिखाई। जिला पंजीयक सहकारिता को निलंबित किया गया। इसके अलावा कुंडेश्वर धाम को 'कुंडेश्वर लोक' के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। वहीं, बड़वानी में तहसीलदार, दो सीएमओ समेत सात अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। 

ये भी पढ़ें:  6 करोड़ का निशातपुरा स्टेशन, 27 दिन में सिर्फ 20,950 रुपए की कमाई; रोज औसतन 6 यात्रियों ने पकड़ी ट्रेन
 
2028 से पहले 'ग्राउंड कनेक्ट' की परीक्षा
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जनविश्वास अभियान भाजपा सरकार के लिए सरकार के कामकाज की सीधी परीक्षा भी है। जिन इलाकों में कांग्रेस ने 2023 में बढ़त बनाई थी, वहां मुख्यमंत्री का सीधे जनता के बीच जाना भाजपा के लिए दोहरा लक्ष्य साध सकता है। एक तरफ सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाना और दूसरी तरफ संगठन के कमजोर इलाकों में राजनीतिक जमीन मजबूत करना। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जनविश्वास अभियान में कितनी शिकायतें हल होती हैं। बड़ा राजनीतिक सवाल यह भी है कि क्या छिंदवाड़ा से बालाघाट तक की यह 'जनविश्वास' यात्रा 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के मजबूत इलाकों में भाजपा का जनाधार बदल पाएगी?

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed