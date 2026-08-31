नरेला में अनोखा रक्षाबंधन: 22,432 बहनों ने विश्वास सारंग को बांधी राखी,GenZ बहनों ने भी दिखाया सनातन से जुड़ाव

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नरेला विधानसभा में सोमवार से 18वें रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन तीन वार्डों में आयोजित कार्यक्रमों में 22,432 बहनों ने मंत्री विश्वास सारंग को राखी बांधी। खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में GenZ यानी युवा पीढ़ी की बहनें भी कार्यक्रम में पहुंचीं और सारंग की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा। सुभाष नगर के खेल मैदान में हुए मुख्य कार्यक्रम के साथ वार्ड 78 और 69 में भी महोत्सव आयोजित किया गया। बहनों के लिए सावन के गीत, मेहंदी, भोजन और उपहार की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में बहनें कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं। बुजुर्ग महिलाओं ने भी सारंग को राखी बांधकर आशीर्वाद दिया।