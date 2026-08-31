नरेला में अनोखा रक्षाबंधन: 22,432 बहनों ने विश्वास सारंग को बांधी राखी,GenZ बहनों ने भी दिखाया सनातन से जुड़ाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 31 Aug 2026 07:53 PM IST
सार
भोपाल के नरेला में 18वें रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत हजारों बहनों के उत्साह के साथ हुई। पहले दिन 22,432 बहनों ने मंत्री विश्वास सारंग को राखी बांधी, इनमें बड़ी संख्या में GenZ बहनें भी शामिल रहीं।
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विस्तार
नरेला विधानसभा में सोमवार से 18वें रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन तीन वार्डों में आयोजित कार्यक्रमों में 22,432 बहनों ने मंत्री विश्वास सारंग को राखी बांधी। खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में GenZ यानी युवा पीढ़ी की बहनें भी कार्यक्रम में पहुंचीं और सारंग की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा। सुभाष नगर के खेल मैदान में हुए मुख्य कार्यक्रम के साथ वार्ड 78 और 69 में भी महोत्सव आयोजित किया गया। बहनों के लिए सावन के गीत, मेहंदी, भोजन और उपहार की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में बहनें कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं। बुजुर्ग महिलाओं ने भी सारंग को राखी बांधकर आशीर्वाद दिया।
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GenZ बहनों की मौजूदगी रही चर्चा में
कार्यक्रम में युवा बहनों की बड़ी संख्या ने खासा ध्यान खींचा। इस दौरान सारंग ने कहा कि नई पीढ़ी आधुनिक सोच के साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं में नई ऊर्जा है और यही ऊर्जा देश के विकास में काम आएगी। सारंग ने कहा कि वे नरेला को कभी केवल राजनीतिक क्षेत्र के तौर पर नहीं देखते। उनके लिए यह पूरा क्षेत्र परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन महोत्सव इसी पारिवारिक भावना का हिस्सा है और हर साल बड़ी संख्या में बहनें यहां आकर उन्हें राखी बांधती हैं।
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पिछले साल 1.84 लाख बहनों ने बांधी थी राखी
नरेला रक्षाबंधन महोत्सव पिछले 18 वर्षों से आयोजित हो रहा है। आयोजकों के मुताबिक, 2025 में करीब 1 लाख 84 हजार 632 बहनों ने सारंग को रक्षासूत्र बांधा था। इस बार पिछले साल का आंकड़ा पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। महोत्सव के शुभारंभ से पहले सारंग ने छोला स्थित प्राचीन खेड़ापति हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन किया। कार्यक्रम स्थल पर क्षेत्रवासियों ने ढोल-ताशों और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें बग्गी से मुख्य मंच तक ले जाया गया और बहनों ने पुष्पवर्षा की।
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GenZ बहनों की मौजूदगी रही चर्चा में
कार्यक्रम में युवा बहनों की बड़ी संख्या ने खासा ध्यान खींचा। इस दौरान सारंग ने कहा कि नई पीढ़ी आधुनिक सोच के साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं में नई ऊर्जा है और यही ऊर्जा देश के विकास में काम आएगी। सारंग ने कहा कि वे नरेला को कभी केवल राजनीतिक क्षेत्र के तौर पर नहीं देखते। उनके लिए यह पूरा क्षेत्र परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन महोत्सव इसी पारिवारिक भावना का हिस्सा है और हर साल बड़ी संख्या में बहनें यहां आकर उन्हें राखी बांधती हैं।
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पिछले साल 1.84 लाख बहनों ने बांधी थी राखी
नरेला रक्षाबंधन महोत्सव पिछले 18 वर्षों से आयोजित हो रहा है। आयोजकों के मुताबिक, 2025 में करीब 1 लाख 84 हजार 632 बहनों ने सारंग को रक्षासूत्र बांधा था। इस बार पिछले साल का आंकड़ा पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। महोत्सव के शुभारंभ से पहले सारंग ने छोला स्थित प्राचीन खेड़ापति हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन किया। कार्यक्रम स्थल पर क्षेत्रवासियों ने ढोल-ताशों और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें बग्गी से मुख्य मंच तक ले जाया गया और बहनों ने पुष्पवर्षा की।