MP News: विजय शाह मामले में विवेक तन्खा बोले- मंत्री-पूर्व मंत्री के अभियोजन पर सरकार नहीं ले सकती कोई फैसला

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मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति के मामले में कैबिनेट के फैसले के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सवाल उठाए हैं। तन्खा का कहना है कि इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार कैबिनेट को नहीं, बल्कि राज्यपाल को है। उन्होंने 2003 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व या वर्तमान मंत्री के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के मामले में राज्यपाल अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हैं।