मध्य प्रदेश: 'शाह' की बलि लेकर कांग्रेस को 'विजय' नहीं देगी BJP, केस न चलाने की आखिर सरकार की क्या है मजबूरी?

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मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन नहीं चलाने के सरकार के फैसले को लेकर चर्चा भी तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने शाह के मामले में अभियोजन की मंजूरी नहीं देने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे कानूनी तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो विजय शाह भाजपा के लिए सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि आदिवासी राजनीति का बड़ा चेहरा भी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई का असर केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पार्टी की राजनीतिक छवि और आदिवासी समाज के बीच दिए जाने वाले संदेश से भी जुड़ता है।