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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   CM Mohan Yadav met Amit Shah in Delhi; key discussions held regarding MP's development and schemes.

दिल्ली में अमित शाह से मिले CM मोहन यादव, MP के विकास और योजनाओं पर हुई अहम चर्चा

Sat, 29 Aug 2026 10:31 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 29 Aug 2026 10:31 PM IST
सार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मध्यप्रदेश की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और सहकारिता क्षेत्र की प्रगति को लेकर चर्चा हुई।

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CM Mohan Yadav met Amit Shah in Delhi; key discussions held regarding MP's development and schemes.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मध्यप्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी शाह को दी। इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में किए जा रहे नए प्रयासों और अब तक की उपलब्धियों पर भी बातचीत हुई।
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मुलाकात के दौरान राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए केंद्र से सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा भी जताई। मुख्यमंत्री  यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और प्रदेश में रोजगार व आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिले। 
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