दिल्ली में अमित शाह से मिले CM मोहन यादव, MP के विकास और योजनाओं पर हुई अहम चर्चा

विज्ञापन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मध्यप्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी शाह को दी। इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में किए जा रहे नए प्रयासों और अब तक की उपलब्धियों पर भी बातचीत हुई।