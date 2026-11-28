विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) के मीडिया समन्वयक अभिनव बरोलिया ने बताया कि मार्च में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होंगे। कांग्रेस ने इस आयोजन में एक लाख से डेढ़ लाख लोगों के जुटने का अनुमान जताया है।कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए भोपाल के लाल परेड ग्राउंड को आयोजन स्थल बनाने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहले ही कह चुके हैं कि लोकतंत्र की रक्षा और प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखना कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।कांग्रेस की योजना के मुताबिक, 12 दिसंबर को मार्च की शुरुआत डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से होगी। यहां राहुल गांधी संविधान निर्माता को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद मार्च जिला अदालत, पुरानी जेल और कंट्रोल रूम के सामने से गुजरते हुए लाल परेड ग्राउंड पहुंचेगा। यहां जनसभा आयोजित की जाएगी।कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बताया कि पार्टी अभी प्रशासन के फैसले का इंतजार कर रही है। उन्होंने आशंका जताई कि भोपाल में भी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अड़चनें पैदा की जा सकती हैं। उन्होंने इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर आई बाधाओं का भी जिक्र किया।नायक के मुताबिक, आयोजन की तैयारियों के लिए पार्टी को रैली से कम से कम सात दिन पहले मैदान की जरूरत होगी। वहां डोम, साउंड सिस्टम, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं करनी हैं। कांग्रेस ने प्रशासन से समय रहते मैदान उपलब्ध कराने की मांग की है।शुक्रवार को मुकेश नायक समेत कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला से मुलाकात की और लाल परेड ग्राउंड के लिए अनुमति मांगते हुए ज्ञापन सौंपा। नायक ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी कि अनुमति की प्रक्रिया में यातायात विभाग और सातवीं बटालियन के साथ समन्वय जरूरी है। आवेदन पुलिस मुख्यालय के माध्यम से बटालियन को भेजा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल को शनिवार या रविवार तक निर्णय की जानकारी देने की बात कही गई है।