सागर शराब कांड: जहरीली शराब कांड पर सरकार सख्त, डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा- दोषियों को नहीं मिलेगी कोई रियायत

जहरीली शराब कांड को लेकर मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सख्त रुख अपनाया है। सागर पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो या किसी भी स्तर का व्यक्ति, जांच में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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