रातभर सड़क पर बैठे इंटर्न डॉक्टर: हमीदिया में आज ओपीडी-ओटी का बहिष्कार, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

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एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के बढ़े हुए स्टाइपेंड की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन मंगलवार सुबह भी जारी है। मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में इंटर्न डॉक्टर रातभर कमला पार्क की सड़क पर डटे रहे। लाठीचार्ज और वॉटर कैनन के इस्तेमाल के बाद आंदोलन और तेज हो गया है। इंटर्न डॉक्टरों के समर्थन में अब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भी उतर आया है। मंगलवार को हमीदिया अस्पताल में नियमित ओपीडी और निर्धारित ओटी का रेजिडेंट डॉक्टर बहिष्कार करेंगे। हालांकि, मरीजों की आपातकालीन सेवाएं जारी रखी जाएंगी।