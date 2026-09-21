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बरकतउल्ला विश्वविद्यालय 'बीयू' के वर्ष 2022 के दीक्षांत समारोह के खान-पान और हाई-टी के भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में खर्च और व्यवस्था को लेकर सवाल सामने आए हैं। आरटीआई से मिले रिकॉर्ड के अनुसार, 2022 में हाई-टी की व्यवस्था को विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बेहद असंतोषजनक बताया था। वहीं, फाइल में 450 प्रति व्यक्ति हाई-टी का कोटेशन दिया गया और बाद के समारोह में हाई-टी व नाश्ते पर लाखों रुपये का भुगतान किया गया। 13 अक्टूबर 2022 की हाई-टी व्यवस्था से जुड़ी फाइल में वित्त अधिकारी ने टिप्पणी की कि व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक थी। आरटीआई दस्तावेज के अनुसार, करीब 15 से 20 लोगों के लिए भी पूरी व्यवस्था नहीं थी। अधिकारी को परिचय देने के बाद सिर्फ आधा कप काली चाय मिली। फाइल में यह भी लिखा गया कि देयक पर निर्णय लेने से पहले मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एमपीटीडीसी) के प्रबंधक को चर्चा के लिए बुलाना उचित होगा। दस्तावेजों में पलाश रेजीडेंसी, एमपीटीडीसी का दो सितंबर 2022 का कोटेशन भी शामिल है। इसमें हाई-टी की दर 450 प्रति व्यक्ति, प्लस टैक्स बताई गई थी। इसके अलावा पैक्ड स्नैक्स की दर 225 प्रति व्यक्ति और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 3,000 प्लस टैक्स दर्ज था। बाद में विश्वविद्यालय की ओर से वीवीआईपी हाई-टी के लिए 15 लोगों का आदेश जारी किया गया। इसमें दर 750 प्रति व्यक्ति दर्ज है। आदेश में चाय, कॉफी, कुकीज, फल, ड्राई फ्रूट्स और अन्य खाद्य सामग्री शामिल बताई गई है। इस मद में जीएसटी सहित 8,850 का भुगतान दर्ज है।