भाजपा का नया दांव: दतिया में नरोत्तम को किया किनारे, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी को कमान

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दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने करीब 49 दिन बाद जिला संगठन को नया नेतृत्व दे दिया है। पार्टी ने मानवेंद्र सिंह परिहार को दतिया का नया जिलाध्यक्ष बनाया है। परिहार लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय रहे हैं और जिला महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का करीबी बताया जाता है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को दतिया भाजपा में नए सिरे से संगठनात्मक संतुलन बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।