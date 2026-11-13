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भोपाल में आज: पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का समापन, सीएम मोहन यादव होंगे शामिल; छठ महापर्व की शुरुआत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Fri, 13 Nov 2026 09:26 AM IST

सार भोपाल में शुक्रवार को धार्मिक, सामाजिक और खेल गतिविधियों का संगम रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल होंगे, वहीं छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होगी। इसके अलावा कोरोना योद्धाओं के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर भी शहर में हलचल रहेगी।

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