बागेश्वर धाम विवाद: बयान पर सवाल उठाने के बाद धमकी का दावा, साध्वी हर्षा बोलीं- मुझे डराने की कोशिश न करें

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बागेश्वर धाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच साध्वी हर्षा रिछारिया उर्फ हर्षानंद गिरि ने एक नया वीडियो जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लगातार गंदे कमेंट, मैसेज, ई-मेल और धमकियां मिल रही हैं। हर्षा ने कहा कि वह धमकियों से डरने वाली नहीं हैं और अपनी कही बात पर अब भी कायम हैं। साध्वी हर्षा ने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी शंका उन लोगों पर जाएगी, जिनके श्रद्धालुओं की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि, उन्होंने अपने वीडियो में किसी व्यक्ति, संत, आश्रम या संस्था का नाम नहीं लिया है। उनकी ओर से किए गए धमकी के दावे की स्वतंत्र पुष्टि भी फिलहाल सामने नहीं आई है।