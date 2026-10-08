एमपी: किशोर कुमार सम्मान से नवाजे जाएंगे 'पंचायत' के प्रधान जी रघुवीर यादव, 13 अक्टूबर को खंडवा में अलंकरण

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किशोर कुमार की जन्मस्थली खंडवा एक बार फिर उनकी यादों और गीत-संगीत से गुलजार होने जा रही है। मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से 12 और 13 अक्टूबर को पुलिस ग्राउंड में दो दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह एवं गीत-संगीत संध्या आयोजित की जाएगी। इस वर्ष सिनेमा और रंगमंच के बहुमुखी अभिनेता रघुवीर यादव को वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया जाएगा। समारोह का मुख्य आयोजन 13 अक्टूबर की शाम होगा। सम्मान समारोह के बाद मशहूर गायक सुदेश भोसले और उनकी टीम गीत-संगीत की प्रस्तुति देगी। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा और दर्शकों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। इसके एक दिन पहले 12 अक्टूबर को ‘ये शाम मस्तानी’ नाम से संगीत संध्या होगी। इसमें खंडवा के युवा गायक कलाकार सुनील शर्मा, संध्या ग्रेवाल, अंकुश पटेल, रजत लाड़, रोशनी पहलवान और पूजा पुरा प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप जैन करेंगे।