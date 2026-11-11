भोपाल में 19 नवंबर से एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, छह देशों की टीमें दिखाएंगी दम; सभी मैचों में फ्री एंट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 11 Nov 2026 11:49 AM IST
सार
भोपाल में 19 से 28 नवंबर तक एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का आयोजन होगा। इसमें छह देशों की महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। दर्शकों को सभी मुकाबले निशुल्क देखने का मौका मिलेगा।
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विस्तार
मध्यप्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। 19 से 28 नवंबर तक भोपाल के अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का आयोजन किया जाएगा। इसमें छह देशों की शीर्ष महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में करीब 150 खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगी। खास बात यह है कि दर्शकों के लिए सभी मुकाबलों में प्रवेश निशुल्क रहेगा। बुधवार को मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतियोगिता के आधिकारिक लोगो और ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रॉफी टूर की भी शुरुआत की। यह ट्रॉफी 11 से 19 नवंबर तक प्रदेश के सभी संभागों में पहुंचेगी। इसके जरिए लोगों को प्रतियोगिता से जोड़ने और हॉकी के प्रति उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। इसी आयोजन के साथ अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रथम चरण का लोकार्पण भी होगा। 19 नवंबर को मेजबान भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। प्रतिदिन तीन डे-नाइट मैच फ्लड लाइट की रोशनी में होंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रतियोगिता का प्रसारण 166 देशों में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार के माध्यम से किया जाएगा। आयोजन स्थल पर जनजातीय व्यंजन, हस्तशिल्प और लोककलाओं से जुड़े विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और दर्शकों को मध्यप्रदेश की संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिलेगा। सारंग ने कहा कि नवंबर का पूरा महीना हॉकी के लिए समर्पित रहेगा। प्रतियोगिता के दौरान भारतीय हॉकी टीम और मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी की टीम के बीच मैत्री मैच भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से मध्यप्रदेश की खेल प्रतिभाओं, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। इसी आयोजन के साथ अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रथम चरण का लोकार्पण भी होगा। 19 नवंबर को मेजबान भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। प्रतिदिन तीन डे-नाइट मैच फ्लड लाइट की रोशनी में होंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रतियोगिता का प्रसारण 166 देशों में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार के माध्यम से किया जाएगा। आयोजन स्थल पर जनजातीय व्यंजन, हस्तशिल्प और लोककलाओं से जुड़े विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और दर्शकों को मध्यप्रदेश की संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिलेगा। सारंग ने कहा कि नवंबर का पूरा महीना हॉकी के लिए समर्पित रहेगा। प्रतियोगिता के दौरान भारतीय हॉकी टीम और मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी की टीम के बीच मैत्री मैच भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से मध्यप्रदेश की खेल प्रतिभाओं, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।
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