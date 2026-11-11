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मध्यप्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। 19 से 28 नवंबर तक भोपाल के अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का आयोजन किया जाएगा। इसमें छह देशों की शीर्ष महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में करीब 150 खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगी। खास बात यह है कि दर्शकों के लिए सभी मुकाबलों में प्रवेश निशुल्क रहेगा। बुधवार को मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतियोगिता के आधिकारिक लोगो और ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रॉफी टूर की भी शुरुआत की। यह ट्रॉफी 11 से 19 नवंबर तक प्रदेश के सभी संभागों में पहुंचेगी। इसके जरिए लोगों को प्रतियोगिता से जोड़ने और हॉकी के प्रति उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।