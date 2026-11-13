मध्यप्रदेश: प्रदेश के 18 जिलों में बनेंगे 21 नए औद्योगिक क्षेत्र, 412 हेक्टेयर जमीन पर विकसित होंगे उद्योग

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मध्यप्रदेश में उद्योगों के विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी की है। इसके लिए कुल 412 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित की गई है। इन क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि राजधानी भोपाल में रातीबड़ में आरा मशीन क्लस्टर और अगरिया छापर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने इन औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना जारी कर दी है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की निवेश और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा के तहत यह कदम उठाया गया है। नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एमपी एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2025 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।