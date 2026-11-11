एमपी: किसानों पर बयान से घिरे जनार्दन मिश्रा ने मांगी माफी, बोले- कुछ शब्दों से किसान भाइयों को ठेस पहुंची

विज्ञापन

किसानों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने सफाई दी है। वीडियो जारी कर कहा कि उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं दिखाया गया। मिश्रा ने कहा कि मैंने किसानों की समस्याओं, उनके नुकसान और फायदे को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान कुछ ऐसे शब्द निकल गए, जिनसे किसान भाइयों को ठेस पहुंची है। मैं भी किसान परिवार से हूं और किसानों की समस्याओं को समझता हूं। हालांकि, मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। फिर भी यदि मेरी बातों से किसी किसान भाई को आघात पहुंचा है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। किसानों के हितों के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनके संघर्ष में सहभागी बनूंगा।