मध्यप्रदेश:  एमपी को मिलेगा 56वां जिला? शिवराज का अधूरा वादा अब सीएम मोहन यादव करेंगे पूरा!

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मध्यप्रदेश में प्रशासनिक नक्शे में एक और जिले के जुड़ने की संभावना बन रही है। शिवपुरी जिले के पिछोर को अलग जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार इस मांग को प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सामने रखेगी। आयोग की सिफारिश के आधार पर इस दिशा में आगे की प्रक्रिया तय होगी। ऐसा होने पर पिछोर प्रदेश का 56वां जिला बन सकता है। मुख्यमंत्री पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जिला बनाने की मांग को लेकर नारे लगाए। पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने भी मंच से यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को जिला बनाने से विकास की गतिविधियों को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री और गुना-शिवपुरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पिछोर को जिला बनाने की इच्छा पूरे क्षेत्र की है।